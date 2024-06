Horóscopo de hoje: veja previsão para seu signo neste domingo

Veja o horóscopo deste domingo (16), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Áries (21/3 a 20/4)

O dia trará à tona uma energia de profunda sensibilidade, fazendo com que você perceba com clareza o que se passa em seu interior. O fato é que este se tratará de um processo transformador. Aproveite.

Touro (21/4 a 20/5)

Este será um momento favorável para demonstrar seu afeto e cuidado com quem estiver ao seu lado, fortalecendo, assim, as bases dos encontros. Lembre-se da importância de sentir e transmitir segurança.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Agora você deverá investir no cuidado com a sua própria rotina e atentar-se aos seus hábitos diários. Crie rituais para tornar o cotidiano mais prazeroso e cuidadoso consigo mesmo. Permita-se experimentar.

Câncer (21/6 a 22/7)

Você sentirá o desejo de estar mais recolhido agora, dirigindo a sua luz para as questões interiores que precisarão de contemplação e entendimento. Mergulhe corajosamente na profundidade de seu mistério.

Leão (23/7 a 22/8)

A sua intuição deverá ser acolhida e expressada como seu grande poder pessoal, capaz de orientar e promover análises valiosas para o seu caminho. Reconheça a sua potência emocional e orgulhe-se dela.

Virgem (23/8 a 22/9)

Os diálogos e trocas que você viverá poderão começar despretensiosamente, de forma leve e trivial, mas provavelmente lhe conduzirão a lugares profundos da psique humana. Descubra-se através do outro.

Libra (23/9 a 22/10)

Ao se questionar sobre seus sentimentos e universo interior, você poderá obter perspectivas grandiosas sobre seus recursos e talentos. Perceba que unir a racionalidade à sensibilidade é um talento. Confie.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você enfrentará oscilações emocionais ao longo do dia, o que poderá lhe deixar com os ânimos à flor da pele. Mantenha-se atento às preciosas mensagens do seu insconsciente. Nada acontece por acaso.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O momento será propício para fazer um uso produtivo da sua criatividade, lhe permitindo explorar novos horizontes que trarão mais significado para sua jornada. Permita que os sonhos liderem o caminho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você reconhecerá o valor de colegas e amigos na sua jornada pessoal e profissional. Por mais autônomo e confiante que você seja, uma rede de apoio sempre lhe possibilitará voos mais altos. Compartilhe.

Aquário (21/1 a 19/2)

O momento será oportuno para fazer contato com os receios que naturalmente acompanham os sonhos. Grandes feitos exigem grandes responsabilidades. Abrace seus medos e deixe o caminho lhe transformar.

Peixes (20/2 a 20/3)