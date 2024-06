Iapen abre inscrições para instrutores do curso de formação de policiais penais nesta segunda-feira

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), na próxima segunda-feira (10), inicia as inscrições para seleção de docentes, instrutores e monitores que vão atuar no curso de formação de novos policiais penais. Em breve, o Iapen deve receber novos profissionais em cargos administrativos e operacionais.

Para o cargo de policial penal, além das etapas já realizadas como o concurso, realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), com a prova teórica, Teste de Aptidão Física (TAF) e exame psicotécnico, médico e toxicológico, deve ser realizado ainda o curso de formação na Escola do Servidor Penitenciário.

O curso de formação terá 705 horas, com previsão de execução em três meses, onde os alunos vão passar por formação, tanto da parte teórica quanto da operacional.

As inscrições vão até o dia 21 de junho e em seguida ocorrerão as demais etapas do processo, como análise curricular, formação e alinhamento pedagógico e técnico operacional.

Para acessar o edital com todas as informações clique aqui:

Edital