Ifac encerra greve e deve retornar as atividades e aulas retornam na próxima semana; saiba mais

Após movimento nacional das instituições federais de educação por encerrar a greve, o Instituto Federal do Acre (Ifac) decidiu por também encerrar os protestos, indo na contramão do posicionamento tomado pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

A decisão foi tomada na tarde de quinta-feira (27), e foi oficializada com assinatura de um termo de acordo com o Governo Federal. Os servidores da instituição mantinham a greve desde o dia 5 de abril.

Todos os seis campi da instituição devem voltar às atividades normais, assim como a reitoria, em breve. Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá a greve já havia sido encerrada, nos dias 14 e 21 deste mês, respectivamente. Já em Rio Branco, Baixada do Sul/Transacreana, Xapuri, Sena Madureira e na reitoria, o retorno deve ocorrer na próxima segunda-feira (1º).

A diretora executiva do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), no Acre, Arielly Ribeiro, explicou sobre o retorno.

“Com a assinatura do termo de acordo, a rede federal de ensino suspendeu o estado de greve. No Ifac, já retomamos com nossas atividades no dia primeiro, as propostas foram acordadas entre as entidades e o governo e temos alguns ganhos positivos”, disse.

A diretora explicou ainda os termos que foram estabelecidos no acordo que foi aceito pela categoria, sendo eles: reajuste para os técnicos administrativos de 9% e 5% para ao anos de 2025 e 2026, respectivamente;9% e 3,5% para os docentes em 2025 e 2026; Reconhecimento de saberes e competências para os técnicos administrativos; Revogação da portaria 983/2020; Reestruturação, em parte, das carreiras.