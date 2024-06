Imagens fortes: vídeo mostra últimas horas de Djidja Cardoso com vida

A morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, ainda está dando o que falar, principalmente na Justiça. Neste domingo (9/6), novas imagens da jovem, que foi encontrada morta aos 32 anos no dia 28 de maio, mostram suas últimas horas com vida. Os vídeos foram filmados pelo ex-namorado de Djidja, Bruno Lima.

Em uma gravação na noite de 27 de maio, o rapaz aparece pedindo para que a ex-sinhazinha entregue o frasco de cetamina que está segurando, mas ela se recusa.

Já na madrugada do dia 28, data de sua morte, Djidja Cardoso aparece procurando a tampa de uma seringa na cama, já bastante debilitada. Ao ver a cena, Bruno pede para que ela vá dormir e dispara: “Eu tentei te salvar”, disse ele.

Djidja Cardoso morreu horas depois dos vídeos feitos pelo ex-namorado. Seu corpo foi encontrado por Bruno em outro cômodo. A moça de 32 anos representou a sinhazinha do Garantido no Festival Folclórico de Parintins entre 2015 e 2020, quando se aposentou da arena.

Assista ao vídeo de Djidja Cardoso: