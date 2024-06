Jiboia de mais de 2 metros é avistada por populares em ramal no interior do Acre; tráfego é interrompido

Uma cobra da espécie jiboia, medindo aproximadamente 2 metros e meio, foi avistada cruzando o Ramal do Esquerdo, localizado no município de Rodrigues Alves, nesta segunda-feira (3). O registro do animal foi feito em vídeo e fotos, enquanto ele seguia seu trajeto adentrando uma região de mata.

Orleido Bissons, conselheiro tutelar responsável pelo registro das imagens, relata ter interrompido o tráfego de motocicletas no ramal para evitar acidentes com o animal. “A gente esperou ela atravessar para que ninguém passasse por cima dela e nem tentasse capturar. Ela entrou na floresta e foi embora”, afirma. As informações são do jornal ac24horas.

A jiboia, uma serpente não peçonhenta, pode alcançar até 4 metros de comprimento e é comumente encontrada na região do Vale do Juruá.

No dia 6 de maio, populares registraram em vídeo uma sucuri cruzando a estrada que liga Rodrigues Alves a Mâncio Lima. Não houve necessidade de intervenção dos bombeiros na ocasião. Já em março, uma sucuri, com cerca de 5 metros, foi avistada após matar um cachorro em um quintal na mesma cidade, sendo posteriormente capturada pelos bombeiros.

A sucuri, apesar de não ser venenosa, pode causar a morte de suas vítimas por meio de constrição.