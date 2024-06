Jovem mata o próprio irmão na frente dos pais após briga por divisão de terra

Rosinildo da Silva Amaral, de 25 anos, foi morto com um golpe de foice, na manhã desta quarta-feira (12), em uma propriedade rural, localizado no km 30 do Ramal da Pinda, localizado no km 59, da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre. O acusado do crime é o próprio irmão da vítima, identificado como Mariano da Silva Amaral.

Segundo informações dos pais da vítima, identificados como Rosiene e Maricil Moreira do Amaral, os filhos estavam trabalhando na roçagem da área e dividindo as terras que seriam deles como forma de “herança”, porém, Mariano não aceitou a divisão em parte iguais e queria mais terra que Rosinildo, dando início assim a uma rápida discussão.

Com os ânimos exaltados, Rosinildo mandou Mariano ir embora e virou as costas. No entanto, Mariano estava roçando com uma foice e acabou utilizando o objeto cortante para dar um golpe no pescoço da vítima, atingindo a veia jugular. A violência do golpe foi tão grande que quase o golpe decapitou Rosinildo.

Os pais ouviram as discussões e viram um filho matar o outro, e acabaram entrando em desespero. Em seguida, Mariano fugiu do local em uma motocicleta. A moto foi encontrada na casa de uma residência da família na área urbana de Brasiléia. Outros parentes relataram que viram Mariano durante a fuga e que o assassino disse ‘acabei com minha vida’. Em seguida, o acusado fugiu possivelmente para a Bolívia.

Políciais militares e civis, e auxiliares de Necropsia, foram acionados e estiveram no local, realizando perícia e recolhendo o corpo de Rosinildo, que foi encaminhada a sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para serem realizados os exames cadavéricos, para depois ser liberado para a família fazer velório e sepultamento.

A equipe de investigadores da Polícia Civil liderados pelo delegado Ricardo Castro, realizaram diligências na área de fronteira, mas o acusado não foi encontrado.