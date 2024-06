Justiça condena homem que matou amigo com facada no pescoço a 13 anos de prisão

A Justiça do Acre condenou Alberdane Lopes da Silva a 13 anos e 20 dias de prisão pelo assassinato de Richarde Rocha de Lima, de 33 anos, com uma facada no pescoço.

O crime aconteceu em março do ano passado no bairro Tancredo Neves, parte alta de Rio Branco. A informação foi revelada pela TV 5.

Alberdane responde pelo crime de homicídio qualificado. O jovem matou o amigo durante uma bebedeira. Após um desentendimento entre os dois, ele atingiu a vítima com uma facada no pescoço. Richarde ainda tentou correr, mas acabou morrendo no portão da casa da mãe dele.

RELEMBRE: Homem leva facada no pescoço, consegue correr e morre dentro da casa de sua mãe

“A vítima estava bebendo com um amigo, e Alberdane apareceu no local. A vítima estava em casa, tranquila, apenas bebendo, sem causar problemas a ninguém, e ele a matou”, disse o promotor Hildon Maximiano, ao pedir a condenação do acusado.

No julgamento, Alberdane confessou o assassinato e alegou ter agido em legítima defesa. Ele deverá cumprir pena em regime fechado e continuará preso em Cuiabá, no Mato Grosso.