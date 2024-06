Kate Middleton sobre câncer: “Ainda não estou fora de perigo”

Em comunicado raro sobre o diagnóstico de câncer, nesta sexta-feira (14/6), Kate Middleton afirmou que “ainda não está fora de perigo”. Apesar de enfrentar uma batalha contra o tumor e estar longe dos compromissos oficiais desde o final do ano passado, a princesa de Gales também revelou que participará do Trooping the Colour para comemorar o aniversário oficial do rei Charles III neste sábado (14/6).

O Desfile de Aniversário do Rei será a primeira aparição pública de Kate em quase seis meses, mas a futura rainha consorte do Reino Unido faz questão de estar ao lado da família durante a celebração. Ela viajará pelo Mall com seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, em uma carruagem oficial. O príncipe William participará do desfile militar a cavalo.

Além disso, Kate Middleton afirmou que está “fazendo um bom progresso”, no entanto, ela disse que ainda tem dias bons e dias ruins e que a quimioterapia preventiva a deixa “fraca e cansada”.

“Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses”, disse ela. “Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa”.

No comunicado, Kate Middleton também agradeceu pelas mensagens gentis de apoio e a atenção que recebeu das pessoas quando revelou que estava enfrentando a doença.

Confira o comunicado na íntegra:

Fiquei impressionado com todas as mensagens gentis de apoio e incentivo nos últimos dois meses. Elas realmente fizeram toda a diferença para mim e para o William e nos ajudaram em alguns momentos mais difíceis.

Estou progredindo bastante, mas, como qualquer pessoa que esteja passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando nos sentimos mais fortes, queremos aproveitar ao máximo o fato de nos sentirmos bem.

Meu tratamento está em andamento e continuará por mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem o suficiente, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar meu tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a trabalhar um pouco em casa.

Estou ansiosa para participar do desfile do aniversário do rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sei que ainda não estou fora de perigo.

Estou aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou levando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo levar esse tempo tão necessário para me curar.

Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que tão corajosamente compartilharam suas histórias comigo.