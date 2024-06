Lívia Andrade comemora 41 anos com festa temática: “Abduzidos”

Nesta quinta-feira (20/6), Lívia Andrade abrirá as portas do Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, para celebrar seu aniversário de 41 anos em grande estilo.

A apresentadora reunirá 150 amigos para uma festa que contará com o tema “Abduzidos”. A temática pretende aguçar a criatividade dos convidados: Se você fosse abduzido nessa noite, onde estaria? O que estaria vestindo? Você estaria na academia? Você estaria numa festa?

“A ideia do tema da minha festa é como se as pessoas estivessem sido abduzidas mesmo, todas no mesmo dia e horário, e sendo teletransportadas para uma festa. Então cada um vai vestido de um jeito, vai ter gente de pijama, vai ter gente fantasiada”, disse Lívia Andrade.

Com a expertise de Priscila Coellen e Rafael Cuia na produção, a celebração contará com a We Eventos, liderada pelos empresários Leco Biagioni, Thiago Waltz e Douglas Monjardin, responsáveis pelo cerimonial e pela decoração. Já a música ficará por conta do DJ internacional Sevenn, DJ Batata e DJ Roale.

Lívia Andrade promete uma festa que combina mistério, arte e boa música, reafirmando seu estilo único e celebrando mais um ano de vida com aqueles que lhe são mais queridos.