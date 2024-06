Lucas tentou matar Laéllyo? Amigo detalha briga em carro: “Apavorado”

A conturbada relação entre Lucas Souza e Laéllyo Mesquita ainda está dando o que falar. Depois da coluna Fábia Oliveira contar os detalhes de uma agressão sofrida pelo estilista, agora vamos revelar os bastidores de uma outra acusação feita pelo rapaz contra o ex: a tentativa de matá-lo.

Em uma live, na noite desta quinta-feira (20/6), Laéllyo disse que Lucas tentou jogar o carro em que estavam de um penhasco, logo após a saída do Navio da Xuxa.

“Eu fiz a cobertura do Navio da Xuxa, quando a gente saiu do navio e o Lucas foi buscar a gente, ele tentou jogar o carro no penhasco para matar eu, ele e o João Neto. Nunca precisei, na minha vida, ficar com ninguém por conta de fama, porque eu sempre corri atrás dos meus trabalhos. Sei fazer tudo, porque nunca quis depender de ninguém e estou recebendo mensagens de ódio”, afirmou.

Pois bem. A coluna conversou com João Neto, que confirmou a história revelada por Laéllyo. De acordo com o rapaz, Lucas se irritou depois que o estilista entrou no carro e começou a mexer no celular. Ao terminar de fazer as publicações do conteúdo que havia feito no navio, o ex-marido de Jojo Todynho se transformou, dando início a uma discussão acalorada.

“No navio, como a internet era ruim, Laéllyo e eu começamos a postar os vídeos feitos lá, quando estava no carro. Ele estava olhando para o celular, publicando, Lucas falava com ele e respondia tranquilo, mas olhando para o telefone. O babado começou quando ele terminou de publicar os vídeos no Instagram”, explicou ele.

“Laéllyo foi falar com ele, ele se transformou de um jeito que eu fiquei assustado. Começaram a discutir, a brigar, isso foi de Santos até São Paulo. E eu apavorado. Uma das vezes ele [Lucas] fez menções de que iria jogar o carro da ribanceira”, completou João Neto.

O amigo de Laéllyo afirmou ter ficado com medo de algo, de fato, acontecer. “Uma hora o Laéllyo falou alguma coisa de que ele se casou pra se esconder e ele se transformou novamente. Falavam coisas absurdas. Eu temia o pior acontecer naquele carro”, disse ele à coluna.

Ainda de acordo com João, ao chegarem, os dois se entenderam e agiram como se nada tivesse acontecido.

“Chegamos no apartamento dele, eles entraram no quarto e eu, com cara de tacho, fiquei na sala. Alguns minutos depois saíram os dois felizes, como se nada tivesse acontecido”, completou.