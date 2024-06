Lula e ministros visitarão bairro em Cruzeiro do Sul que teve casas destruídas pela enchente

O presidente Lula, acompanhado de cinco ministros e mais o governador Eduardo Leite, chegarão nesta quinta-feira ao município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, para conferir a situação do bairro Passo de Estrela. Eles desembarcam de helicóptero no Estádio Alvi-Azul, do Lajeadense, em Lajeado.

Em seguida, seguem de carro até Cruzeiro do Sul, onde, apenas no bairro em que visitarão, 650 residências foram destruídas pela força do Rio Taquari, que passa ao lado, e cuja erosão causou deslizamentos na margem.

O município tem 12 mortos e seis desaparecidos após a tormenta, de acordo com o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil Estadual, na última quarta-feira. Com exceções pontuais na área central, Cruzeiro do Sul está devastado pela enchente de um mês atrás.

Conforme bastidores, estão previstos anúncios de Lula hoje nas áreas do Trabalho, com prováveis incentivos à manutenção de empregos por parte dos empresários por meio da edição de uma medida provisória, e da Saúde.

O ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, foi o último a confirmar presença na agenda, na noite dessa quarta-feira. No entanto, a expectativa é de que os anúncios ocorram mais tarde, quando o presidente e sua comitiva seguem para Arroio do Meio, outra cidade destruída pela água na mesma região.