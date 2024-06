Mais de 20 mil pessoas devem participar da 1ª noite do Festival da Maxeira, diz organização

O 1º Festival da Macaxeira inicia nesta quarta-feira (26), na Praça da Revolução, em Rio Branco. Nesta primeira noite, com transmissão do ContilNet e Sans Filmes, acontece o show nacional do cantor Felipe Araújo e a escolha da Rainha da Produção.

O evento é organizado pela Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). Ao ContilNet, o presidente da Acisa, Marcelo Moura, afirmou que espera em torno de 20 mil pessoas nesta primeira noite.

“A expectativa é que a cidade toda venha para cá, prestigie esse evento que foi feito com muito carinho, com muito zelo, pela Prefeitura e pela Acisa. A gente está fazendo uma homenagem a toda cultura do plantio e da industrialização da macaxeira como produto de subsistência e nosso interesse é fazer um bom festival”, explicou.

Marcelo disse que as últimas duas semanas foram de foco para o festival. “Eu estou com uma expectativa muito boa. Eu espero que a população saia daqui sabendo do zelo e da vontade que a gente tem de fazer um bom festival e recebê-los muito bem. Eu sou sempre otimista e acho que a gente vai passar das 20 mil pessoas com certeza”, finalizou.