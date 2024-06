Márcia Abreu: com sessão de autógrafos, Adriana Marinho faz lançamento de livro, em Rio Branco

B-DAY TALITA

Aniversário pede bolo, parabéns, amigos e muita festa. E quando quem comemora é alguém alegre, festeira, de bem com a vida, o evento fica marcado na memória e no coração, para sempre. Foi assim o aniversário de 40 anos da empresária Talita Marinho, nos domínios do Amazônia Hall. Enquanto drinks, bebidinhas, frios, canapés circulavam, Jadson&Banda arrasou, criando um clima ainda mais cheio de alegria e boas energias. Além dos deliciosos docinhos, destaque também, para o lindo e saboroso bolo. O resultado? Alegria, alegria! Confiram alguns flashes sob as lentes de Alexandre Lima.

CARNAVALE 2024

Nos dias 5, 6 e 7 de julho, a vizinha Brasileia promove na praça Hugo Poly, o Carnavale, maior festa de carnaval fora de época no Estado.

# Este, o evento será realizado por empresa particular com uma estrutura menor e com bandas locais.

Click das irmãs Juliana, Patrícia e Lucia Doimo em eventos pela cidade.

Parabéns da Coluna ao médico Nelson Marquenzine que assinalou idade nova no calendário solar. Na foto, o aniversariante com sua amada, Célia.

AUTÓGRAFO

Na última segunda-feira, 24, dra Adriana Marinho, promoveu coquetel, no Memorial dos Autonomistas, para o lançamento e sessão de autógrafos do livro “Uma Mulher e Dez Segredos”.

Vivas, vivas à Adriana Cristina Evangelista, que aniversariou no dia 20. Muito querida, com certeza será muito festejada. Parabéns!

Vivas da Coluna para Janeth Moreno Paulo que aniversariou dia 16, e comemorou a data em petit comitê com a família.