Medel se despede do Vasco e agradece: “Foi de corpo e alma”

“Pra valer a pena tem que ser de corpo e alma, e foi! Nunca faltou a dedicação, a garra e o amor que esse clube e a torcida merecem. Muito obrigado a toda a equipe e a todos os profissionais com generosidade e humildade me acolheram. Gratidão a toda a torcida que sempre me recebeu de maneira muito calorosa e especial. Levarei um pedaço de cada um de vocês em meu coração! Foi uma honra fazer parte do Clube de Regatas Vasco da Gama. @vascodagama.”