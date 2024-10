Vingança: após brincadeira de UFC, ‘derrotado’ vai à casa do ganhador e o agride com várias ripadas

A. L. C., de 22 anos, foi vítima de agressão física após vencer uma brincadeira de UFC, no km 1 do Ramal do Bujari, no loteamento Manoel Leão, no município de Bujari, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, A.L.C estava brincando de lutar UFC com amigos em uma residência. Durante a luta, ele acabou vencendo o “fight”, mas o perdedor, inconformado com a derrota, permitiu que o jovem fosse para casa e, de posse de uma ripa, invadiu o imóvel e desferiu vários golpes contra a vítima, que sofreu uma luxação no ombro direito. Após a agressão, o acusado fugiu do local.

Familiares da vítima prestaram ajuda e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

Policiais militares também foram acionados e estiveram no local. Eles colheram informações sobre o suspeito e realizaram rondas ostensivas na área, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Capixaba.