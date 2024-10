Quando sai o local de prova do Enem 2024? veja detalhes aqui

No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) há um cronograma com datas de inscrição, aplicação e afins. No entanto, a divulgação do cartão de participante, com informações sobre local de prova, ainda não teve um dia confirmado. Quando o cartão estiver disponível, o candidato poderá consultá-lo na página de participante (enem.inep.gov.br/participante/), com login gov.br (cpf e senha).

Após consultar o cartão de confirmação do Enem 2024:

Pesquise o endereço do seu local de prova, é importante que esteja preparado para chegar no local sem imprevistos.

Verifique a distância e o tempo de deslocamento. Veja o melhor horário para chegar no local com tranquilidade e antes dos portões fecharem.

Simule o percurso antes. Considere as rotas dos domingos, o trânsito e o transporte público têm fluxos diferentes.

Melhores dicas do Enem

Informações detalhadas sobre o Enem 2024 estão na palma da mão de estudantes de todo o país. Em parceria com a Conexia Educação, responsável pela Plataforma AZ de Aprendizagem, o GLOBO lançou um canal digital — totalmente gratuito — voltado a quem prestará o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Até lá, a iniciativa disponibiliza, por meio do site do GLOBO, dicas de estudo, orientações sobre como treinar a redação e acesso a um aulão especial acerca de todos os temas abordados na prova.

Confira, a seguir, o que esperar do canal especial do GLOBO voltado para estudantes do Enem 2024: