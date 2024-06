Mega-Sena 2733: nenhuma aposta acerta seis dezenas e prêmio acumula em R$ 112 mi; veja números

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.733 da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (6), com prêmio de R$ 101,6 milhões.

Os números sorteados foram: 14 – 20 – 21 – 39 – 44 – 56

O valor acumulou para R$ 112 milhões. O próximo sorteio será no sábado (8).

Segundo a Caixa Econômica Federal, 117 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 47.166,50.

Já 7.450 bilhetes fizeram a quadra, com prêmio de R$ 1.058,19.

Como apostar

Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, pelo site ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.