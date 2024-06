Caso esteja em campo diante dos canadenses na estreia do torneio, no próximo dia 20 de junho, o camisa 10 se tornará o jogador com mais atuações em partidas na história da Copa América, ultrapassando o goleiro chileno Sergio Livingstone.

Com 34 partidas disputadas, Messi e Livingstone possuem o recorde de mais atuações na história do torneio. A marca será batida pelo argentino no primeiro jogo disputado pelo camisa 10 na competição. Caso marquem quatro ou mais gols ao longo da competição, Messi ainda poderá se tornar o maior artilheiro da história da Copa américa. Com 13 gols, o argentino é o 7° do ranking de maiores goleadores do torneio. O brasileiro Zizinho e argentino Norbero Méndez são os atuais líderes da lista, com 17 gols para cada. Confira os 5 jogadores com mais partidas na história da Copa América: 1- Lionel Messi (Argentina) e Sergio Livingstone (Chile) – 34 jogos

3- Zizinho (Brasil) – 33 jogos

4- Víctor Agustín Ugarte (Bolívia) – 30 jogos

5- Yoshimar Yotún (Peru), Carlos Valderrama (Colômbia), Leonel Álvarez (Colômbia) e Gary Medel (Chile) – 27 jogos