Morre o médico Silvestre Braz, um dos pioneiros da medicina com mais de 22 anos de atuação no Acre

Morreu em Brasília, na noite desta sexta-feira (21), o médico Silvestre Braz, um dos pioneiros da medicina no Acre e ex-secretário de Estado de Saúde no governo Flaviano Melo, de 1986 a 1989. As causas da morte não foram informadas por familiares e amigos que confirmaram o falecimento.

O médico atuava ultimamente em Sobradinho, cidade-satélite de Brasília, no Distrito Federal. Mineiro, ele veio para o Acre em 1962, convidado pelo então governador José Augusto de Araújo, e permaneceu morando e clinicando no estado por mais de 22 anos. Aqui, atuou em praticamente todas as unidades hospitalares do sistema estadual de saúde. Silvestre Braz chegou a relatar suas experiências como médico no estado no livro “Memórias de um Médico do Interior, no Acre”.

O lançamento do livro foi feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho Regional de Medicina (CRM-AC), além da coordenação do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac). Silvestre Braz, sempre que podia, falava de sua satisfação em ser cidadão acreano, embora não tenha nascido no estado.