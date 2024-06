Motociclista tem pernas quebradas e dedo amputado durante acidente, em Rio Branco

O motociclista Pedro Alves da Silva, 53 anos, ficou ferido em um grave acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (4), na Rua Isaura Parente, no bairro 7° BEC, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Pedro trafegava pela Rua Isaura Parente em um motocicleta de cor branca, no sentido Centro-bairro, quando acabou sendo surpreendido por um carro modelo Etios de cor branco, conduzido por um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um veículo particular, e que acabou fazendo uma conversão à esquerda, mas, sem querer, entrou na frente do moto de Pedro, causando o acidente.

Na impacto, o motociclista bateu gravemente a cabeça do parabrisa do veículo, provocando um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderada e um corte profundo no rosto.

A lataria do carro ainda arrancou um dos dedos da mão esquerda de Pedro e quebrou as duas pernas da vítima, sendo um a tíbia e fíbula e na outra o fêmur. Uma das duas pernas ainda ficou dilacerada, aparentemente sendo uma semi-amputação. Após o acidente, o policial permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos. Depois de estabilizar a vítima, Pedro foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito, para que os trabalhos de perícia fosse feito, e depois o veículo Etios foi liberado. A motocicleta foi guardada em uma residência bem próxima ao local do acidente.

Veja o vídeo: