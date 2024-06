Motorista de app foge de assalto e veículo é alvejado por dois tiros em Rio Branco; VÍDEO

Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (6), na rua do Ipê, no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações do próprio motorista, que inclusive ele gravou um vídeo para explicar a situação, ele estava indo buscar uma passageira em uma corrida, e ao passar pela rua do Ipê, próximo a uma curva, ele ouviu gritos mandando ele parar. Como não parou, o motorista ouviu um primeiro disparo e em seguida mais dois. Mesmo assim, ele não parou e o carro ainda queria “morrer”, mas o motorista conseguiu fugir do local.

Pelo menos dois disparos chegaram a passar pela porta do motorista, e como o vídro dele estava aberto, os tiros passaram pelo parabrisa, onde ficaram as marcas dos projéteis.

O motorista relata ainda que chamou a Polícia Militar e foi até a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registrou um Boletim de Ocorrência. Como precisou passar novamente para o local para ir até a residência dele, o motorista teve o auxílio da guarnição que escoltou o trabalhador até a casa em segurança.

Veja o vídeo: