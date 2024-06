Nível do Rio Iaco está abaixo de 2 metros e Defesa Civil diz que situação preocupa

O nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, registrou mais um sinal de vazante. Nesta terça-feira (11) a régua amanheceu medindo 1,57 metros, bem abaixo das cotas de alerta e transbordamento, respectivamente. De acordo com a Defesa Civil Municipal, nas últimas 24 horas houve diminuição de 12 centímetros no volume das águas.

O cenário inspira preocupação, principalmente se for feito um comparativo com o mesmo período do ano passado. No dia 11 de junho de 2023, esse nível estava em 6,92 metros. Significa dizer que atualmente o índice está 5,47 metros menor do que o verificado em 2023. “Realmente é uma situação que preocupa. Vamos continuar fazendo esse monitoramento e repassando as informações aos setores competentes”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Por enquanto, ainda não risco de racionamento de água potável na cidade. A captação de água da Saneacre fica instalada justamente no rio Iaco.