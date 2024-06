No estilo cowgirl, Juju Salimeni aposta em chapéu de marca acreana e chama atenção na web

A ex-panicat Juju Salimeni recentemente chamou a atenção nas redes sociais ao apostar em um look no estilo cowboycore para um ensaio fotográfico. A modelo e influenciadora digital de 37 anos usou um vestido vermelho, complementado por um chapéu da marca acreana Sol & Lua, além de luvas e salto alto, destacando-se com um visual poderoso e sexy.

A marca Sol & Lua, conhecida por suas criações personalizadas, tem conquistado o mundo das celebridades brasileiras. Recentemente, as cantoras Ana Castela e Lauana Prado também foram vistas usando chapéus da grife. A empresária Linda Neves, fundadora da marca, compartilhou fotos exclusivas de Juju Salimeni usando o chapéu com a nossa coluna e antecipou detalhes sobre a coleção preparada para a ExpoAcre 2024.

“Estamos muito animados para a ExpoAcre 2024. Nossa coleção está incrível, com peças exclusivas que refletem a essência do estilo country com um toque moderno. Os pedidos personalizados estão a todo vapor e estamos felizes em atender artistas tão queridos pelo público. Quem estiver interessado pode entrar em contato comigo pelo (68) 99908-8829,” afirmou Linda Neves.

A Sol & Lua liberou material para coluna Douglas Richer. Confira!

Quem é Juju Salimeni

Juju Salimeni, que ganhou notoriedade como assistente de palco no programa Pânico na TV, da RedeTV!, e depois no Pânico na Band, continua a encantar seus seguidores com sua versatilidade e talento. Após sua saída do Pânico, integrou o elenco do humorístico Legendários, na Record, e trabalhou como repórter do Show do Esporte, na Band. Em 2020, estreou como apresentadora com o programa Juju Boot Camp, no canal E!.

Com um canal no YouTube desde 2017, Juju também é uma influenciadora digital de sucesso, focando em moda feminina, cosméticos e vida saudável. Além de sua carreira na televisão e nas redes sociais, ela é uma presença constante no Carnaval, desfilando como musa em escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro.

Juju, que foi casada com o fisiculturista Felipe Franco entre 2015 e 2019, atualmente namora o empresário Diogo Basaglia. Seu estilo e carisma continuam a inspirar muitos fãs, consolidando sua posição como uma das personalidades mais influentes do Brasil.