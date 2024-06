Nos Jogos Estudantis do Acre, vôlei de praia estreia na fase municipal em Rio Branco

A fase municipal dos Jogos Estudantis do Acre (JEAC) 2024 segue em Rio Branco, dessa vez com a modalidade de vôlei de praia, que ocorre nesta sexta, 28, e sábado, 29, na Arena Park Ipê, com a participação de 15 escolas e um total de 42 atletas.

O evento é uma etapa classificatória para a fase estadual, que determinará as duplas que avançarão para a competição nacional em Recife, Pernambuco, durante os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). No primeiro dia, pela manhã, competiram as categorias de 15 a 17 anos. À tarde, as categorias de 12 a 14 anos entraram em quadra e, neste sábado, as semifinais e finais das categorias 15 a 17 anos definirão os campeões municipais.

O coordenador técnico dos JEAC, Thiago Barbosa Nascimento, destaca a importância da competição para a progressão dos atletas. “Eles estão nessa fase classificatória que dará direito a jogar com todas as duplas que vão vir do interior, de todas as regionais de Rio Branco até o Juruá”, explica.

Gabriel Rios Clemente, de 17 anos, estudante e atleta do Colégio Acreano, descreve sua participação nos jogos como uma experiência única: “É muito legal estar fazendo isso. Eu jogo há três anos e, nesse tempo, o vôlei mudou muita coisa na minha vida. Cresci na minha autoestima, na minha estatura também, e na escola, potencializei minhas habilidades. O vôlei foi muito importante na minha vida”.

Além do vôlei de praia, a fase municipal dos JEAC 2024 em Rio Branco ainda continua com algumas modalidades como, por exemplo, o atletismo, que acontece simultaneamente no espaço do Serviço Social da Indústria (Sesi). Para o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, os JEAC são um evento crucial para o desenvolvimento esportivo dos alunos. “Fomenta a prática esportiva e a competição saudável entre os estudantes do estado”, ressalta.