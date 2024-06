Nuuvem tem 20 jogos para PC com até 95% de desconto; aproveite!

Uma das grandes vantagens de jogar no computador é que o preço dos games costuma ser bem mais em conta em relação aos mesmos lançamentos nos consoles. Bom, é fato que as coisas ficam ainda melhores com boas ofertas, não é mesmo? Pensando nisso, o Voxel preparou esta lista com alguns dos melhores jogos em promoção na Nuuvem para você aproveitar!

Além dos lançamentos mais recentes da indústria, como o port de Ghost of Tsushima para PC e Elden Ring: Shadow of the Erdtree, você também encontrará grandes títulos em pré-venda com desconto entre as ofertas em destaque na Nuuvem! Em destaque, citamos o remake de Silent Hill 2, Dragon Ball: Sparking Zero e até God of War Ragnarok.

Para quem quer se aventurar em novos games sem gastar muito, saiba que também há jogos por menos de R$ 5 disponíveis no catálogo promocional da Nuuvem — como Mad Max, LEGO Harry Potter e Shadow of Mordor, por exemplo.

Os melhores jogos da semana em promoção na Nuuvem

São tantas opções que é fácil ficar perdido. Mas fique tranquilo, pois o Voxel preparou uma lista com 15 jogos em promoção para comprar com cashback na Nuuvem — lembrando que o resgate é feito na própria Steam através do código que chega no seu email após a compra. Confira:

Pré-vendas de jogos para ficar de olho na Nuuvem

Ansioso por algum jogo que será lançado no futuro para o PC? Saiba que a plataforma também tem uma seleção de títulos em pré-venda para aproveitar. Portanto, o Voxel aproveitou a ocasião e listou alguns títulos que estão previstos para os próximos meses!

A seguir, você confere cinco jogos bastante aguardados que estão com desconto de pré-venda na Nuuvem:

Parcele suas compras e receba cashback comprando na Nuuvem

Às vezes, só o desconto não é suficiente para comprar aquele jogo aguardado. Claro, a oferta ajuda (e muito), mas as coisas sempre podem ficar ainda melhores — e é por isso que a Nuuvem também oferece algumas vantagens para quem quer adquirir games na plataforma.

Uma delas é o cashback, que por si só já é uma imensa vantagem. Quando você adquire seus jogos na Nuuvem, ao finalizar a compra e for confirmado o pagamento, automaticamente uma parte do dinheiro gasto retorna para você em forma de moedas digitais — que podem ser usadas em compras futuras e gerar ainda mais cashback na sua conta.

Além disso, outra regalia é que você também pode parcelar suas compras na Nuuvem. Você pode pagar seus jogos em até 4x sem juros no PayPal ou em até 3x sem juros no cartão de crédito. Portanto, é só benefício!