O pior do país: time do Acre é o último colocado na classificação da série D do Brasileirão

O Humaitá, tradicional time do Acre, teve a 10ª derrota seguida no último sábado (22), ao ser derrotado por 1 a 0 pelo São Raimundo, de Roraima, no estádio Canarinho, em Boa Vista.

O time acreano ainda não conseguiu pontuar no Campeonato Brasileiro da Série D e continua na lanterninha da competição, no grupo A1.

A Série D é a competição de futebol brasileiro equivalente à quarta divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, a última divisão dos times do país.

Disso, entre todos os 64 times que disputam a série D, apenas o Humaitá ainda não conseguiu pontuar na competição, com zero pontos.

Portanto, o time acreano é o clube que ocupa atualmente, a pior colocação entre todos os times profissionais do país.

Sem chances de classificação, o Humaitá volta a campo no próximo sábado, dia 29, para enfrentar o Trem, do Amapá, no estádio Florestal, em Rio Branco.

Além do Humaitá, apenas o Rio Branco faz parte da competição. Ambos os times estão no mesmo grupo, o A1. Porém, o clube da capital está melhor posicionado, na sexta colocação.