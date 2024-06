Operação internacional com agentes dos EUA e Peru combate tráfico de drogas na Amazônia

Em uma ação coordenada entre diversos órgãos de segurança nacional e internacional, agentes da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos e da Direção Antidrogas da Polícia Nacional do Peru (Dirandro) estão trabalhando em conjunto com policiais do Estado do Amazonas. A informação foi divulgada pelo site de notícias A Crítica neste domingo (09).

A colaboração tem como objetivo principal levantar informações estratégicas para combater o tráfico de drogas na região fronteiriça.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), os departamentos norte-americano e peruano estão focados na coleta de informações para posteriormente desenvolver estratégias de combate ao narcotráfico na fronteira.

“Os agentes da DEA e Dirandro não estão envolvidos diretamente nas investigações locais, mas trabalham na busca de informações e mantêm contato constante com a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas”, explicou Torres.

Operação internacional

Em março de 2024, uma operação da Polícia Federal em parceria com as polícias Civil e Militar do Amazonas, além da Polícia Nacional do Peru, resultou na apreensão de aproximadamente 900 quilos de drogas no município de Codajás.

Mais recentemente, em maio de 2024, uma grande operação denominada “Tríplice” foi deflagrada pela Polícia Federal, com a participação da Companhia de Operações Especiais da PM do Amazonas (COE/PM-AM).

Além da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core-AM) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO-AM) da Polícia Civil, contando com o apoio da Dirandro e da DEA.

A ação, realizada em uma área fluvial próxima a Codajás, culminou na maior apreensão de cocaína da história do Amazonas: mais de duas toneladas foram confiscadas.

Além da droga, foram apreendidos seis fuzis calibres 7.62 e 5.56, uma espingarda calibre 12, seis granadas, diversas munições, inclusive de calibre .50, e uma lancha blindada com quatro motores.