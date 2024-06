Papa Francisco diz que “existe um ar de viadagem no Vaticano”

Recentemente, o papa teve de pedir desculpas por usar a palavra viadagem (frociaggine, no original em italiano). Uma nota do Vaticano afirmou que a fala do papa foi no sentido de reforçar o acolhimento de pessoas LGBTQ+ pela Igreja Católica, mas que seria necessário cautela para que elas não se tornem seminaristas.

A afirmação do papa Francisco de que os seminários estão “cheios de viadagem” foi revelada por jornais italianos no último dia 27. A frase teria sido dita no dia 20 de maio. À época, bispos que estavam com o papa afirmaram que Francisco não teria “consciência” de que o termo é ofensivo para as pessoas. Desde o início do pontificado, em 2013, o papa Francisco prega uma Igreja Católica com perfil mais acolhedor para pessoas LGBTQ+.