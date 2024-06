Perna encontrada no Rio Acre pode ser de jovem morta por facção e enterrada em barranco

A Polícia informou que a perna humana encontrada na noite de quinta-feira (20), pode ser de uma jovem que havia sido sequestrada na última segunda-feira (17).

Ela foi identificada apenas como Vanessa e seria monitorada por tornozeleira eletrônica. A policia também informou que ela seria usuária de entorpecentes.

Vanessa teria sido sequestrada juntamente com outro homem e ambos foram submetidos ao “tribunal do crime” e sentenciado à morte por uma facção criminosa que domina o bairro Taquari. As investigações apontam que, após serem mortos, os dois teria sido enterrados em uma cova no barranco do Rio Acre.

Ao saber da morte de Vanessa, a família dela começou uma campanha de oração na igreja para que o corpo da vítima aparecesse. Os membros desta organização criminosa souberam desta campanha, se compadeceram com a situação e desenterraram somente Vanessa e jogaram o corpo dela que já estava em estado elevado de decomposição às margens do Rio Acre. A polícia suspeita que a mulher já estava há cerca de 4 dias morta.

A suspeita também é que algum animal, possivelmente um jacaré, tenha arrastado o corpo da vítima para dentro do rio e, como o cadáver estava em estado de decomposição, a perna direita da mulher ficou no barranco às margens do manancial.

O caso é investigado pela Polícia Civil.