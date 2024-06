PIB do Brasil no 1º trimestre deve mostrar recuperação da economia; veja o que esperar

As estimativas apontam para uma trajetória da atividade econômica em 2024 muito semelhante à de 2023, com um primeiro semestre forte e um segundo semestre em desaceleração.

A perspectiva positiva provocou revisões de estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 entre diversos atores do mercado financeiro. A mediana de mercado do Boletim Focus, do Banco Central (BC), por exemplo, que havia iniciado o ano em 1,5% de crescimento, está em 2,02% no último relatório.

Para Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, os dados do primeiro trimestre vão mostrar que a economia brasileira cresceu, apesar do descolamento dos dados dos ativos financeiros, como a bolsa de valores, que caiu 9% no ano. A expectativa do economista é para um crescimento de 0,6% do PIB.

“A confiança empresarial está na máxima pela primeira vez desde 2022. Os dados de economia real estão bons, com o desemprego caindo para 7,5%, mas existe uma certa dicotomia entre os dados da economia real e os preços de ativos do mercado”, diz Gala.

Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, avalia que um dos destaques do resultado divulgado na terça será a alta do consumo das famílias.

Ribeiro avalia que a resiliência do mercado de trabalho e o melhor comportamento do crédito serão responsáveis pelo maior gasto do brasileiro. A projeção da Tendências é para um crescimento trimestral de 0,6%.

“Esse crescimento do consumo das famílias tem como foco principal a compra de bens, mas também deve ter respingado em consumo de serviços”, diz Ribeiro.

De olho nos investimentos

Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados e colunista da EXAME, espera uma alta de 0,9%, puxada pelo comércio, serviços e indústria, que tiveram um impulso pelo pagamento de R$ 93 bilhões em precatórios pelo governo federal.

Vale afirmou ainda que o agronegócio, destaque do primeiro trimestre do ano passo, deve apresentar resultado ruim pela quebra de safra neste ano.

“O crescimento será via empuxo fiscal (pagamento de precatórios). A grande dúvida ou curiosidade do resultado de amanhã vai ser sobre o investimento, para sabermos se tive alguma retomada ou se continua na trajetória de queda que temos vistos desde o ano passado”, diz Vale.

Impacto das enchentes do Rio Grande do Sul será no 2º tri

Vale salienta, porém, que o resultado divulgado não dará muitos indicativos sobre o crescimento no ano por não captar o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul e a redução do ritmo de corte de juros por parte do Banco Central.

“O mais interessante vai ser entender o que vai ser o segundo trimestre, com o impacto do Rio Grande do Sul e da taxa de juros elevada. Esse PIB, infelizmente, ficou velho por tudo de tão relevante e intenso que aconteceu em abril e maio”, conclui o economista da MB Associados.

Em relatório, as economistas Natalia Cotarelli e Marina Garrido do Itaú BBA estimam um crescimento de 0,7% no trimestre, e de 2,3% na comparação anual. O documento aponta que o setor de serviços deve ser o grande destaque, com crescimento de 2,9%, acima dos 1,9% observados no último trimestre de 2023.

O aumento dos benefícios sociais atrelados ao salário-mínimo também é colocado como um grande fator de crescimento do PIB nos três primeiros meses do ano.

“Indicadores mensais melhores do que o esperado durante o 1º trimestre de 2024 – particularmente no varejo e serviços prestados às famílias – reafirmam nossa visão de um início de ano mais robusto na economia brasileira”, aponta o relatório.

As economistas do Itaú BBA também apontam que a projeção do PIB de 2,3% para o ano tem viés de queda pelos possíveis impactos negativos das enchentes do Rio Grande do Sul.

A expectativa inicial é que a tragédia tenha um impacto negativo de 0,3 ponto percentual no PIB do ano.