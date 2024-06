Polícia Militar frustra roubo e apreende menores na BR-364

Na noite de quarta-feira, 12, a Polícia Militar surpreendeu uma dupla de menores no momento em que cometiam um roubo na Br 364, próximo à Amazon Gás, no bairro Rosa Linda. A equipe tática do 2° Batalhão de Polícia Militar estava em rondas ostensivas pela região quando flagrou a ação criminosa, onde dois indivíduos, um deles armado, estavam tentando roubar uma motocicleta de um casal às margens da Br 364.

Os policiais prontamente ordenaram que os suspeitos parassem, porém, os agentes decidiram fugir em direção a uma área de vegetação rasteira. A guarnição realizou o acompanhamento e, após um cerco tático, conseguiu deter um dos indivíduos.

Este primeiro detido informou que seu comparsa estava com a arma de fogo, que não foi encontrada no momento da prisão do segundo agente. Ambos os suspeitos foram identificados como menores de idade.

Diante da situação, foi realizada a apreensão dos indivíduos e eles foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) para as devidas providências legais.