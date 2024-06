Polícia recupera moto furtada de professor no interior do Acre; suspeito ainda não foi encontrado

A Polícia Penal conseguiu recuperar, nesta sexta-feira (28), a motocicleta do professor Zezinho Pinheiro, que havia sido furtada nas imediações do ginásio Hermilton Gadelha Pessoa na noite anterior.

A motocicleta, uma Yamaha XTZ vermelha, foi localizada após os policiais penais receberem informações sobre o paradeiro do veículo. Com base nas pistas recebidas, os PPs se dirigiram ao bairro São Felipe, onde encontraram a motocicleta abandonada com o pneu traseiro furado.

Apesar de o suspeito não ter sido encontrado no local, a recuperação do veículo trouxe alívio ao professor Zezinho Pinheiro. Ele foi rapidamente contactado pelas autoridades e, após a confirmação de que a motocicleta era sua, dirigiu-se ao local para recuperá-la.

O professor expressou sua gratidão pelo trabalho eficiente dos policiais penais e afirmou que irá comparecer à delegacia para retirar a restrição de furto do veículo.

As investigações continuam, com o objetivo de localizar e prender o responsável pelo furto da motocicleta. As autoridades pedem que qualquer informação adicional seja comunicada para auxiliar na captura do suspeito.

O caso destaca a eficácia do trabalho da Polícia Penal na recuperação de veículos furtados e a importância da colaboração entre a comunidade e as forças de segurança para a solução de crimes.