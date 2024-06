Policiais penais são afastados após operação que apura crimes de corrupção em Rondônia

Dois servidores públicos do sistema penal foram afastados de suas funções nesta terça-feira (25), em Porto Velho. Isso aconteceu após a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (FICCO/RO) deflagrar a Operação Integratis Publicae para apurar crimes de corrupção no sistema penitenciário do estado.

As investigações revelaram que policiais penais estaduais estavam recebendo dinheiro para introduzir objetos nos presídios locais. Além disso, foi identificado o envolvimento de um advogado no esquema. A operação busca aprofundar a apuração dos crimes de corrupção ativa e passiva e identificar outros possíveis envolvidos.

A FICCO é composta por várias instituições, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), atuando de forma conjunta para combater o crime organizado em Rondônia.