Primeira semana de junho será de dias com muito sol e sem chuva; veja previsão completa

A primeira semana do mês de junho será de dias quentes e noites amenas em todo o estado do Acre, é o que aponta a previsão publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site ‘O Tempo Aqui’.

Segundo Friale, os dias serão de muito sol e calor, no entanto, as noites continuarão amenas. Não haverá condições atmosféricas favoráveis a chuvas, caso ocorra, serão rápidas e em pontos isolados.

“Pelo menos até o próximo domingo, dia nove, não deve chover nem tampouco chegar ao Acre uma nova onda polar”, diz o pesquisador.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre 18ºC e 21ºC em Rio Branco, Brasiléia e no restante do Vale do Rio Acre. Em Cruzeiro do Sul e demais regiões do Vale do Juruá, devem ficar entre 20ºC e 23ºC.

Já as temperaturas máximas ficarão entre 31ºC e 34ºC, podendo chegar até 35ºC em alguns municípios, aponta Friale.

O pesquisador ressaltou, ainda, que entre os dias 16 e 26 deste mês, os acreanos terão os dias mais curtos do ano.

“Os primeiros cinco dias de junho são marcados pelo pôr do Sol mais cedo em Rio Branco, às 17h16min, e em Cruzeiro do Sul, às 17h40min, mas ainda não são os dias mais curtos do ano, fenômeno que ocorre entre os dias 16 e 26 deste mês. A partir da próxima semana, as noites começarão a chegar, cada dia, mais tarde”, explicou.