Primogênito de Chrystian desabafa: “Tem sempre alguém para atrapalhar”

Nesta quinta-feira (20/6), depois do enterro de Chrystian, que morreu na noite dessa quarta-feira (20/6), Flávio Alexandre desabafou sobre o afastamento do pai. Filho mais velho do sertanejo, ele deu a entender que o empecilho seria Key Vieira, viúva do artista. “Tem sempre alguém para atrapalhar”, disse ao Tá na Hora, do SBT.

“O contato era muito pouco, porque infelizmente, no meio artístico, para o artista até chegar perto de família, tem sempre alguém para atrapalhar. Não só da produção, até a própria família atrapalha você encontrar com o pai”, alegou.

Flávio completou afirmando que tem lembranças boas da ex-dupla de Ralf: “Eu tinha pouco contato com ele, às vezes que a gente conseguiu nos aproximarmos, era de muita felicidade, de muita alegria. Uma relação até boa, embora poucas, as poucas foram legais e calorosas”.

O rapaz ressaltou que, quando era pequeno, Chrystian era mais presente. “Até meus três anos de idade a minha mãe ia para São Paulo, me levava, depois voltava de novo. Depois nos afastamos, nos reaproximamos, fui pra casa dele, do meu tio, e depois nos afastamos de novo. Depende de quem está do lado”, frisou.

Flávio Alexandre, que atualmente tem 48 anos, ponderou e contou que o músico o concebeu aos 19. A última vez que esteve com ele foi em Goiânia, onde mora, durante um show exclusivo:

“Ele me avisou: ‘Estou em Goiânia’. Eu cheguei no hotel e fiquei umas duas horas com ele dentro do quarto…Tem uns dois ou três anos, no máximo, conversamos sobre tudo, me deu algumas dicas em relação à música, é uma lembrança que eu vou guardar para o resto da vida, porque foi a primeira vez que ficou eu e ele”, encerrou o primogênito, que também segue carreira artística.

Mais cedo, para o Balanço Geral, da Record TV, Flávio revelou que não conseguiu estar presente no sepultamento do genitor, por conta da distância. Ele não conseguiu passagens aéreas para a data e tentou até uma carona com Amado Batista, em vão. “Talvez seja até um conforto que Deus está preparando para mim, de ter só lembranças dele vivo, se divertindo”, completou.

Chrystian não tinha apenas dois filhos

Após a morte de Chrystian, na noite dessa quarta-feira (19/6), por choque séptico, após complicações de uma infecção generalizada, causada por uma pneumonia, surgiram rumores de que o sertanejo tem mais filhos do que foi divulgado.

A princípio, foi veiculado que ele seria pai de João Vieira, de 22 anos, e Lia Vieira, de 12, frutos da relação com Key Vieira, com quem viveu por mais de 25 anos.

Porém, de acordo com o colunista Felipeh Campos, o cantor assumiu a paternidade de Chrystian Jr., de 40 anos; Yan, de 38; Yuri, de 36 e Jimmy, de 31; do casamento com Sônia Paladino Pitanga, que durou 15 anos.

Atualmente, segundo fontes do jornalista, Sônia vive nos Estados Unidos e ficou profundamente triste com a notícia do falecimento do ex-marido, ficando devastada e chocada com o incidente.

Além dos quatro filhos, internautas apontaram que ainda existe mais um herdeiro, Flávio Alexandre, que também se dedica à música. Inclusive, o rapaz deu entrevista para o Balanço Geral da Record TV Rio, confirmando que Chrystian era seu genitor.

No entanto, não existem registros na internet e nem nas redes sociais sobre a convivência de Flávio Alexandre com a ex-dupla de Ralf. O primogênito tem 48 anos e mora em Goiânia, Goiás. Vixe…