Ralf faz primeiro show após a morte de Chrystian, seu irmão e ex-dupla

Ralf voltou aos palcos, em apresentação no JBJ Ranch, em Nazário, Goiás, dois dias após a morte do irmão Chrystian. Apesar de não fazer publicações nas redes sociais, o cantor aproveitou para republicar o vídeo de um fã, que rasgou elogios, para mostrar partes da apresentação.

“É, amigo, eu tô tendo a honra e o privilégio de acompanhar isso. Que ser humano mais profissional, que cara comprometido, que cara sério! No momento mais doloroso da vida dele, de perder o irmão… o cara é diferenciado”, declarou Bruno Mantovani, dono dos Stories.

‘Deixa um legado’

O cantor Ralf, irmão e ex-dupla sertaneja de Chrystian, revelou que não encontrava com o familiar há quatro anos. Chrystian morreu na noite de quarta-feira (19/6), aos 67 anos, e seu velório aconteceu em São Paulo na quinta (20/6).

No velório do irmão, Ralf apareceu abalado e falou sobre o legado de Chrystian, além de revelar ter tido uma premonição sobre a morte do sertanejo.

“A gente não se via há quatro anos. Ele deixa um legado de grandes composições”, afirmou Ralf durante o velório, de acordo com a revista Quem.

“Tinha tido uma visão há dois dias e senti que meu pai viria buscá-lo. Falei disso em casa e o pessoal ficou meio assim quando comentei. É uma tristeza que vocês não podem imaginar. Além de irmão, Chrystian foi um parceiro de carreira por 38 anos”, completou o cantor.

Causa da morte

O cantor Chrystian, ex-dupla e irmão de Ralf, morreu devido a um choque séptico em decorrência de uma pneumonia agravada por comorbidades. A informação foi confirmada pelo Hospital Samaritano Higienópolis, em nota enviada à imprensa.

“O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos”, diz o comunicado.