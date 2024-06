Rio Acre tem menor nível em 10 anos no mês de junho e pode atingir marca histórica em outubro, diz Defesa Civil

O Rio Acre vem diminuindo seu nível de maneira constante nos últimos dias, o que está preocupando a gestão municipal de Rio Branco, principalmente a Defesa Civil da capital do estado.

Na manhã deste sábado (15), as águas marcaram apenas 1,98m, se aproximando cada vez mais da marca histórica registrada no início do mês de outubro de 2022, de acordo com informações do diretor de administração de desastres da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão.

Estando apenas a 73 centímetros da cota histórica, Falcão afirma que esta é a pior marca para o atual período dos últimos dez anos e que a possibilidade do recorde ser batido é grande, já que o nível vem caindo, diariamente, valores entre 1cm e 1,5cm.

Caso este ritmo se mantenha, considerando a medição de 1,98m, o recorde será quebrado entre os dias 3 e 29 de agosto, com os piores registros sendo realizados no mês de setembro, quando historicamente o rio atinge os menores níveis, de acordo com o coronel.

Falcão ainda diz que, para além dos problemas com abastecimento causados pela seca em decorrência das poucas chuvas, outros problemas podem surgir, impactando a economia e saúde dos moradores de Rio Branco.

“Não é só o problema de abastecimento, tem também o prejuízo de saúde, principalmente o econômico. A agricultura é afetada, a pecuária, a piscicultura e a lavoura. Tem prejuízo na navegação também, pras pessoas que usam o rio como via de transporte e tem a questão da saúde. Com a ausência de chuva e as temperaturas altas, aumenta o número de queimadas, o que aumenta as doenças respiratórias então afeta diretamente a saúde também” ressalta ele,

O coronel ressalta ainda que ações da prefeitura, através da defesa civil, em conjunto com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), já estão sendo elaboradas para lidar com os eventuais problemas de abastecimento.