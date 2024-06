Sasha revela ansiedade e bulimia na infância por conta da exposição

Filhos de famosos podem ter muita dificuldade em crescer sob os holofotes do pais. E Sasha Meneghel é uma dessas crianças que estiveram sempre no foco da mídia por conta do sucesso da mãe, Xuxa.

Em entrevista à revista Glamour, a estilista contou que chegou a ter crises de ansiedade na infância, inclusive com dor de barriga, por conta do medo que tinha da exposição.

“Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar. Me afetou diretamente a forma que me enxergava, não entendia porque opinavam sem nem me conhecerem. Eu levava tudo muito a sério, mesmo com meus pais pedindo para que não ligasse”, recordou ela.

Ainda durante o bate-papo com a publicação, ela revelou, ainda, que chegou a ter problemas sérios por conta disso: “Vivi uma fase que não tinha tanto acesso à internet, mas o pouco que tive foi o suficiente para desenvolver, na época, distúrbio de imagem e bulimia”, apontou, antes de completar:

“As pessoas têm que ter noção da força da palavra, principalmente sobre uma criança e adolescente, mas a internet segue muito cruel. Agora, estou mais calejada. Aprendi a absorver o que é positivo, colocar em estantes separadas o que é expectativa dos outros, comentários”, declarou.

Questionada se a amizade com Bruna Marquezine, que também é acostumada com a mídia, a ajudaria, ela explicou: “Não tem a ver com o fato de ela também viver nesse mundo de exposição, mas sim com o nosso coração, valores, humor, que são extremamente parecidos, por sinal”, afirmou.

Sasha ainda se declarou pela atriz: “É claro que é muito gostoso a gente ter alguém que consegue nos entender nesse lado também, só que a relação prevaleceu por esse amor genuíno entre as duas partes. Ela é uma joia na minha vida. Além dela, boa parte das minhas amizades não é com pessoas públicas. São pessoas que guardo nesse lado mais íntimo”, disse.

Cobrança de Xuxa por neto

João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, falou sobre as cobranças da sogra Xuxa em ser avó. A Rainha dos Baixinhos, hoje com 60 anos, não esconde a sua vontade em ter um neto para chamar de seu. Sobre a questão, o cantor deu a sua opinião.

“É aquela pressão que até meus pais tem, sabe? Não é uma pressão, é uma coisa boa. A gente quer muito ter filhos”, declarou ele em entrevista à Quem.

Segundo João, Sasha e ele pretendem ter filho nos próximos anos. “A gente pretende fazer isso. Temos alguns objetivos antes [da paternidade] de carreira, de vida, para concluir antes de engravidar. Um destes desejos é, com certeza, me estabilizar no que estou produzindo, construindo. Lançar tudo e poder ver o que isso vai gerar na minha vida e me estabilizar depois”, explicou.

Ele completou: “Por isso que a gente quer esperar algumas coisas para podermos nos se entregar 100% a essa fase da maternidade”.

O cantor também destacou a importância de respeitar o tempo de Sasha em se sentir pronta para engravidar. “Tem o tempo da Sasha, é o corpo dela. Quero muito ser pai e ela também quer ser mãe, e é o tempo dela. [Será] No tempo que ela se sentir mais apta e confortável. Estamos dispostos a encarar essa jornada, porque é um desafio novo”, concluiu.