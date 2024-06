Sesc em Rio Branco recebe projeto Arte da Palavra em julho

O Sesc em Rio Branco recebe o Projeto Arte da Palavra em julho de 2024 com seus três circuitos:

Circuito de Autores:

• Data: 05 de julho de 2024

• Horário: 14h às 17h

• Local: Auditório da Adufac (UFAC)

• Convidadas:

Trudruá Dorrico: referência em literatura indígena, cultura indígena e luta dos povos originários. Sua obra inspiradora contribui para a construção de uma sociedade mais justa e plural.

Heleine Fernandes de Souza: poeta, professora e doutora em Letras: Teoria Literária pela UFRJ. Sua tese de doutorado, “Poesia Afro-Feminina e resistência ao epistemicídio através das poéticas de Conceição Evaristo, Lívia Natália e Tatiana Nascimento”, foi publicada pela Editora Malê em 2020 e finalista do Prêmio Jabuti no ano seguinte.

Circuito de Oralidades:

• Data: 11 de julho de 2024

• Manhã: 10h na Escola Sebastião Pedrosa (Travessa Comara, 101 – Comara)

• Noite: 19h no Teatro de Arena do Sesc Centro

• Convidada: Sabrina Azevedo

Poeta, atriz, escritora, roteirista, comediante, produtora, coordenadora e organizadora na Rede de Slam do Rio de Janeiro.Bicampeã do Slam RJ (Campeonato Estadual de Poesia Falada) por dois anos consecutivos (2017 e 2018).Representou o Rio de Janeiro no Slam BR (Campeonato Brasileiro de Poesia Falada) em 2018.

Circuito de Criação Literária:

• Oficina: Histórias em Quadrinhos com Beto Nicácio

• Data: 15 a 19 de julho de 2024

• Horário: 14h às 18h

• Local: Sesc Centro

• Oficineiro: Beto Nicácio

Mestre em Artes Visuais, professor, animador 2D, quadrinhista, sócio da Dupla Criação e idealizador do projeto “Roda de Quadrinhos”.Produziu curtas de animação como “A Ponte” e “Upaon Açu, Saint Louis, São Luís”.Dirigiu os curtas “A pequena história da lenda de Ana Jansen”, “Balaiada, a guerra do Maranhão” e “Joca e a Estrela”.

A Oficina de Histórias em Quadrinhos tem por objetivo a produção de uma história em quadrinhos de até quatro páginas, com capa.

Pretende-se abordar a história das Histórias em quadrinhos no Brasil e pelo mundo, desde sua origem até os dias atuais, e sua transformação do impresso para o digital.

Apresentará a diversidade de estilos (mangás, comics e gibis), passando pela característica da língua falada, aliada aos recursos visuais e os recursos da língua escrita específica deste gênero. Por fim, estimulará a criação de um roteiro e sua adaptação para a linguagem dos quadrinhos por meio de desenhos, cenários, balões de falas, onomatopéias e personagens cativantes.

O link para a inscrição: https://forms.gle/PjYKXqqeiERkrZFz5