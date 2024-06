Sessão da Tarde: confira os filmes exibidos desta semana

Sinopse: Baseado no best seller de Nicholas Sparks. John é um soldado que volta para sua cidade durante uma licença e se envolve com Savannah, uma universitária idealista. Apaixonados, eles se correspondem, quando John volta para suas perigosas missões no Exército. O amor dos dois é grande, mas o atentado terrorista de 11 de Setembro e uma reviravolta do destino podem por tudo a perder.