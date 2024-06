SRAG: Acre segue tendência nacional e apresenta queda na incidência de casos, diz Fiocruz

Dados do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que o Acre segue tendência nacional de redução de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo o estudo, o Acre aparece em probabilidade de queda a longo prazo e em estabilidade a curto prazo, assim como a capital Rio Branco.

Apenas 10 estados apresentam crescimento de SRAG na tendência a longo prazo: Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Na região Norte, onde ainda há ritmo de crescimento, o alerta fica para o VSR, especialmente nas crianças pequenas.

O Boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 23, de 2 a 8 de junho e o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 10 de junho.

Cenário nacional

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 73.415 casos de SRAG, sendo 35.861 (48,8%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 26.511 (36,1%) negativos, e ao menos 6.946 (9,5%) aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado. Dentre os casos positivos do ano corrente, tem-se influenza A (19,1%), influenza B (0,4%), vírus sincicial respiratório (44,6%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (22,5%).