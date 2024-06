SRAG: doenças perdem força no Acre, mas Rio Branco deve enfrentar aumento de casos, diz Friocruz

O boletim Infogripe mostrou que dez capitais ao redor do país estão com tendência de crescimento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Apesar do resultado negativo da capital, a nível estadual o prognóstico vem sendo positivo, e não apresenta tendências de aumento. Os estados que mostram crescimento são: Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.

Apesar do avanço as SRAGs, os índices de Covid-19 seguem baixos. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz) e do InfoGripe, Tatiana Portella, deixa claro que não se pode ignorá-lo.

“Reforçamos que ainda não há nenhum sinal claro de crescimento de circulação da Covid tanto no Brasil quanto nessas regiões. No entanto, esse início de atividade do vírus nas regiões Norte e Nordeste merece a nossa atenção nas próximas semanas. É importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal dessas regiões reforcem a atenção para qualquer sinal de aumento na circulação do vírus”, explica.

No último período de quatro semanas, os casos registrados foram 47,2% de vírus sincicial respiratório, 22,6% influenza A, 0,8% influenza B e 6% Sars-CoV-2/Covid-19. Os óbitos por sua vez foram liderados pela influenza A com 47,1%, Sars-CoV-2/Covid-19 com 22,4%, vírus sincicial respiratório 21,5% e influenza B com 0,3%.

Dentre os dados referentes ao ano epidemiológico de 2024, foram 40.649 testes positivos para vírus respiratórios, e outros 7.460 aguardam resultado. Dentre o montante de testes já positivados, 20,6% são referentes a Sars-CoV-2/Covid-19.

Quanto aos óbitos, o número registrado no ano de 2024 foi de 2.910, sendo 59% para Sars-CoV-2/Covid-19.