Tatá Werneck chora ao revelar seu maior sonho: “Ver minha filha crescer”

Tatá Werneck, 40, não conteve as lágrimas ao revelar seu maior sonho. A revelação aconteceu enquanto ela citava a filha Clara Maia, 4, fruto de seu relacionamento com Rafa Vitti, em uma entrevista. “[Meu sonho é] ter sempre saúde para ver minha filha crescer”, afirmou.

“É o que mais me importa hoje em dia. Porque os sonhos mudam, né? Assim, antigamente, eu queria, pensava em coisas profissionais e no meu programa. Hoje em dia, assim, eu acordo tão grata”, continuou ela durante participação no programa Conversa com Bial (TV Globo). “Hoje em dia, eu, de fato, acordo muito feliz por estar viva, minha filha está viva, meus pais, meu marido. Isso me faz tão feliz”, completou.

O vídeo compartilhado nas redes sociais rendeu elogios à atriz, ao mesmo tempo em que outras mamães se identificaram com a declaração. “Maior sonho de mães”, escreveu uma internauta. “Só quem tem filhos entende isso”, comentou outra. “Mãe responsável só pensa isso”, acrescentou outra.