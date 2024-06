Torcedores do Corinthians invadem CT e sede do clube em meio a crise

São Paulo — Torcedores do Corinthians invadiram, na tarde desta quinta-feira (27/6), o centro de treinamento e a sede do clube, o Parque São Jorge, localizada no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que cerca de 20 torcedores invadiram o Parque São Jorge.

Segundo apuração do Globo Esporte, ao chegar na sede do clube, o grupo de torcedores chegou até o quinto andar do prédio, onde fica localizada a sala do presidente do Corinthians, Augusto Melo, e quebrou o vidro que separa a área do elevador das salas.

Ainda de acordo com o site, os invasores já tinham ido ao centro de treinamento momentos antes, mas não encontraram o elenco e nem a comissão técnica do clube por estarem de folga. O Corinthians jogou na noite dessa quarta-feira (26/6) contra o Cuiabá, em Itaquera. A partida terminou empatada em 1 a 1.

A Tropa de Choque da Polícia Militar (PM) foi acionada e tenta controlar a situação no local.