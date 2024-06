Universidade de Rondônia deve receber R$ 16 milhões do PAC para concluir obras

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) foi contemplada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Três campi da instituição receberão os recursos, que serão destinados à conclusão de obras e investimento em infraestrutura.

De acordo com o pró-reitor de planejamento, Edson Fróes, as seis demandas apresentadas estavam planejadas desde a gestão anterior e são referentes à conclusão de obras que já estão em andamento.

“Tivemos a felicidade de que os seis projetos apresentados foram contemplados. Desses seis: dois em Porto Velho, um em Ariquemes e três no campus de Rolim de Moura”, explicou o pró-reitor.

O PAC tem como objetivo auxiliar na melhoria da infraestrutura de 69 universidades federais, incluindo a criação de 10 novos campi. No total, serão mais de R$ 3 bilhões para obras planejadas, R$ 600 milhões serão destinados à expansão dos campus universitários e R$ 1,7 bilhões para os hospitais universitários que estão em construção ou conclusão.

Segundo a Unir, o investimento para a instituição é de aproximadamente R$ 16 milhões, e esse valor será repassado por meio de termos de execução descentralizada, que serão abertos para cada obra específica.

O recurso será liberado conforme a proposta apresentada. Em Rolim de Moura (RO), as obras estão paradas há mais de dez anos, e uma das obras já tem empresa contratada para iniciar os trabalhos.

Em Ariquemes (RO), a universidade explica que o recurso será investido na ampliação da estrutura e, futuramente, novos cursos serão abertos, como Direito, que já está em andamento, e Medicina.

“Também foi contemplado um prédio do IT’S, Instituto de Tecnologia da Educação de Sustentabilidade, que é no campus de Ariquemes e também vai atender as demandas. A gente tem uma perspectiva de expansão de todos os campi”, disse o pró-reitor.

Em Porto Velho, o prédio do teatro universitário será finalizado, e as obras estão previstas para iniciarem em 2024. A Unir informou ainda que, na capital, o prédio do curso de Enfermagem deve passar por uma reforma, com um orçamento previsto de R$ 7 milhões.

