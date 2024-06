VÍDEO: Hangell Borges se pronuncia pela 1ª vez após prisão por dívida de pensão e pede perdão

Na manhã desta quinta-feira (6), o cantor Hangell Borges utilizou sua conta no Instagram para se pronunciar pela primeira vez após a polêmica prisão por não pagamento de pensão alimentícia. O artista, que permaneceu detido por vários dias, agradeceu o apoio recebido durante o período difícil. O fato aconteceu no dia 24 de maio, nas proximidades de uma casa noturna de Rio Branco, onde foi decretada sua prisão pela Polícia Militar.

Hangell expressou sua gratidão aos amigos, familiares e parceiros que organizaram uma vaquinha, possibilitando o pagamento da fiança que resultou em sua liberação. “Quero agradecer ao parceiro Casca de Bala Júnior, ao parceiro Claudemir que estavam à frente da vaquinha, meus familiares, meus pais, minha mãe, minha família toda. E pedir perdão a vocês pelo ocorrido”, declarou o cantor em seu vídeo.

O caso ganhou ampla repercussão na imprensa e nas redes sociais, gerando diversas opiniões sobre a situação do artista. Em sua declaração, Hangell também mencionou as críticas recebidas e que em breve estará de volta aos palcos. “E também não deixar de agradecer aquelas pessoas que me criticaram e negativamente falaram coisas horríveis. Mas, enfim, não desejo mal a ninguém. Desejo que Deus abençoe a sua vida”, disse ele.

A postagem no Instagram já conta com várias curtidas e comentários de apoio de fãs e colegas de profissão, que aguardam ansiosos pelo retorno do cantor aos eventos musicais.

Veja o vídeo: