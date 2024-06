Vídeo: Nattanzinho ganha relógio de R$ 1,8 milhão de Xand Avião

Amizade de milhões! O cantor Nattan ganhou um relógio de R$ 1,8 milhão de Xand Avião, durante uma apresentação em Campina Grande (PB), na madrugada de segunda (24/06). O ex-vocalista do Aviões do Forró supreendeu o artista cearense com uma participação supresa no show e até revelou o valor do mimo para o público.

Em reposta, Nattanzinho perguntou à plateia se ele deveria aceitar o presente. “Ele já me deu muita coisa, experiência, oportunidade. Acho que é injusto eu aceitar o relógio”, disse, no palco do Festa Soul João.

Por fim, o artista decidiu ficar com o mimo e, em agradecimento, carregou Xand Avião no colo. Nattanzinho ainda compartilhou detalhes do relógio no Instagram com um vídeo e uma foto nos stories.

“Presente de milhões, literalmente”, escreveu Nattan.