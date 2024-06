VÍDEO: Patrulha do Coxinha ganha show extra no Jupará Chopperia, em Rio Branco

O show da Patrulha do Coxinha, organizado pelo humorista Hiran Delmar, terá uma data extra em Rio Branco. Antes de voltar para Fortaleza, a trupe se apresenta no Jupará Chopperia, em Rio Branco na BR-364, nº 383 no próximo domingo (16).

“Você que assistiu e gostou, venha ver e conferir! Teremos novas piadas. Você que não viu, não pode perder, porque vai demorar um tempinho para voltarmos aqui, hein? E você não vai querer ficar de fora desse show, né, Coxinha?”, diz o humorista em vídeo com seu personagem mais famoso, o Coxinha.

Para informações sobre reservas de mesas, entre em contato com o número (68) 99242-6921. Mesa para quatro pessoas, o preço ficará a 200 reais. O evento ainda contará com o humorista Zaca.

