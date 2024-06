Viih Tube atualiza estado de saúde após descolamento da placenta

Nesta sexta-feira (7/6), Viih Tube usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde após ter um descolamento da placenta. A influenciadora está grávida de Ravi, seu segundo filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Os dois já são pais de Lua, de 1 ano. “Está crescendo super bem”, disse num vídeo publicado no Instagram.

“Vou contar tudo certinho como está. Cheguei agora em casa porque fui liberada para ir ao shopping fazer umas compras. Então, eu fui. Comprei algumas coisas para o Ravi e vou até mostrar para vocês. As coisas são as mais lindas do mundo, é tão gostoso!”, iniciou.

Viih prosseguiu o relato afirmando que Ravi está acima da média: “Ele passou para a média maior do tempo de gestação, então está muito grande. Os ossos dele estão muito grandes, né? Para quem não o conhece pessoalmente, ele é muito alto, acho que deve ter uns 90 cm, sei lá”.

A youtuber garantiu que não existe motivos para preocupação. “Ele é muito grande e tem um tronco muito robusto. Então, acho que é por isso que ele está crescendo super bem. O coraçãozinho está ótimo, e todas as medidas estão ótimas, graças a Deus”, reforçou.

Viih Tub explicou o motivo do problema “Deus, ele está perfeito, mas a mãe aqui está cansada, né? A segunda gestação é muito próxima da primeira, então ainda estou com um descolamento”, esclareceu.

E completou: “O mesmo pedacinho que estava descolado ainda está, então colou, mas colou só 4 mm, é muito pouquinho, né? Ainda é uma área muito pequena da placenta que descolou, não é muito grande. Também precisamos entender que a minha placenta está muito baixa, então é muito perto do colo, o que também causa problemas”.

A artista ainda deu maiores detalhes e comentou que não pode ter relações sexuais e fazer o mínimo esforço possível. “Está colando bem devagar, mas não descolou mais. Ainda preciso manter o repouso, mas é um repouso que eles chamam de repouso intermediário, né?”, pontuou.

Viih Tube encerrou a conversa dando outros exemplos de maior risco, que não é o seu caso. “Por exemplo, quando uma mãe tem um descolamento de placenta muito grave, em que a maior parte da placenta está descolada, ela precisa de um repouso absoluto”, finalizou.