15 jogos de PS1 que você pode jogar em 2024 e não sabia

Crash Bandicoot é um clássico da Naughty Dog, hoje mais conhecida pelo sucesso com Uncharted e, principalmente, The Last of Us. Nele, o jogador controla Crash, um Marsupial que precisa resgatar sua namorada de um cientista maligno, em uma aventura com gameplay clássica de plataforma. O título foi refeito dentro da trilogia Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, com gráficos renovados para consoles mais recentes. Seu preço parte de R$ 150, no Xbox One, e o jogo está disponível ainda no PS4 e no Nintendo Switch, assim como no PC, via Steam.